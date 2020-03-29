Рыбаки Карелии попадают под введенные ограничения лова рыбы

В связи с началом нерестового периода на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми вступают в силу ограничения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Об этом сообщает Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства.

Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов в целях предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом рыбы во время нереста. Нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться здесь.

О фактах браконьерства предлагается сообщать по телефону «горячей линии» рыбоохраны: 8 (921) 931-32-16.