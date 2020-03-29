Парфенчиков обещал «найти управу» на торговцев в период эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети выразил возмущение тем обстоятельством, что некоторые торговые центры в Петрозаводске продолжили работу, несмотря на введенные ограничения.

«Это сводит на нет всю нашу профилактику! В то время как мы пошли на очень жесткие и непопулярные меры, отменив даже работу общественного транспорта, оставлять открытыми торговые центры считаю недопустимым. Заверяю вас, мы найдем управу на хитрых дельцов, которые жажду наживы ставят выше безопасности!»

- заявил Парфенчиков.

Также глава Карелии разъяснил вопрос о посещении продуктовых магазинов пожилыми людьми, которым настоятельно рекомендуется оставаться дома.

- Мы не ограничиваем их посещение нашими пожилыми людьми, как об этом написали некоторые СМИ. Наоборот – мы выделяем для людей старше 60 лет особое время для покупок. С 9 до 11 утра в магазинах не должно быть молодежи и детей. Это время только для пожилых людей, которые находятся сейчас в зоне повышенного риска. Давайте проявим заботу и уважение к нашему старшему поколению и дадим им возможность максимально безопасно совершить покупки. Такая практика сейчас применяется в соседней Финляндии. Уверен, что и жители Карелии оценят эту меру.

Вот такие объявления уже появились на дверях продуктовых магазинов.