29 марта 2020, 11:13
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию
Об обстановке в столице сообщил мэр города Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «новой стадии» распространения коронавируса в столице.
«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами»,
— написал он в своем блоге.
Собянин в очередной раз призвал москвичей оставаться дома, а на улице и в магазине соблюдать безопасную дистанцию в два метра.
Между тем, федеральные СМИ сообщают, что число россиян, умерших от коронавируса, выросло до восьми.