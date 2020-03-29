Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «новой стадии» распространения коронавируса в столице.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами»,

— написал он в своем блоге.

Собянин в очередной раз призвал москвичей оставаться дома, а на улице и в магазине соблюдать безопасную дистанцию в два метра.

Между тем, федеральные СМИ сообщают, что число россиян, умерших от коронавируса, выросло до восьми.