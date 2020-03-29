Фотограф Владимир Ларионов снимает вымерший Петрозаводск

В самоизоляции каждый сам находит себе дело. Известный карельский фотограф Владимир Ларионов продолжает заниматься своим делом: снимает жизнь – правда, теперь только из окна.

На своей страничке в соцсети он опубликовал фотографии вымершего проспекта Ленина – ни машин не людей. А, между тем, фото сделано в два часа дня!

В комментариях пользователи даже выражают сомнения, что это современные фото – очень уж они напоминают исторически снимки 50-х годов.