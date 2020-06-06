Больше 40 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 41 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19 в республике.

Среди заболевших 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС, 12 человек в Петрозаводске, 4 человека в Беломорске, 2 человека в Прионежском районе (поселок Ладва), 5 человек в Кондопожском районе (1 в поселке Гирвас, 2 в Кондопоге, 2 в деревне Линдозеро), 1 человек в Сегеже, 2 человека в Сортавальском районе (поселок Пуйккола).

Выздоровели 11 человек: 7 в Петрозаводске, 3 в Пряжинском районе, 1 в Муезерском районе.

Всего, по данным на 6 июня, коронавирус в республике выявлен у 614 человек. Три пациента скончались.