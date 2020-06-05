Проректор ПетрГУ: как в этом году будет проходить поступление в вуз
Проректор ПетрГу Константин Тарасов считает, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу университета, но в то же время учебное заведение полностью готово провести аттестацию студентов по итогам семестра, а также провести вступительную компанию в вуз.
Сейчас у студентов началась учебная сессия. В ПетрГУ промежуточная аттестация проходит дистанционно, как во всех учебных заведениях России. Экзамены идут по графику при помощи различных электронных сервисов.
«Мы видим, что регламент работает, и что так сессию проводить можно»,
– рассказывает Тарасов.
Выпускники вуза готовятся к защите выпускной квалификационной работы. Защита диплома также пройдет в дистанционном режиме, который успешно был протестирован весной этого года на заочниках. Сдача практических и лабораторных работ перенесена на следующий учебный год.
Университет готов и к приемной кампания. Ее сроки определены с 20 июня по 17 августа. Так как сдача ЕГЭ перенесена с июня на июль, университет будет принимать документы от абитуриентов, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Их можно будет выслать позже.
«Ребята узнают, стали ли студентами впритык к учебе»,
– сказал Константин Тарасов.
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