Проректор ПетрГУ: как в этом году будет проходить поступление в вуз

Проректор ПетрГу Константин Тарасов считает, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу университета, но в то же время учебное заведение полностью готово провести аттестацию студентов по итогам семестра, а также провести вступительную компанию в вуз.

Сейчас у студентов началась учебная сессия. В ПетрГУ промежуточная аттестация проходит дистанционно, как во всех учебных заведениях России. Экзамены идут по графику при помощи различных электронных сервисов.

«Мы видим, что регламент работает, и что так сессию проводить можно»,

– рассказывает Тарасов.

Выпускники вуза готовятся к защите выпускной квалификационной работы. Защита диплома также пройдет в дистанционном режиме, который успешно был протестирован весной этого года на заочниках. Сдача практических и лабораторных работ перенесена на следующий учебный год.

Университет готов и к приемной кампания. Ее сроки определены с 20 июня по 17 августа. Так как сдача ЕГЭ перенесена с июня на июль, университет будет принимать документы от абитуриентов, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Их можно будет выслать позже.

«Ребята узнают, стали ли студентами впритык к учебе»,

– сказал Константин Тарасов.

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