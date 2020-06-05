«Рускеалу» открывают для туристов на автомобилях

Возможность увидеть одну из достопримечательностей Карелии в период пандемии теперь есть не только у пассажиров ретропоезда, но и туристов на автомобилях. Информация об этом появилась в паблике горного парка.

«С 6 июня горный парк «Рускеала» открывается на прием гостей, прибывающих на автомобильном транспорте», - говорится в сообщении.

Однако гостям из других регионов придется соблюсти двухнедельный карантин и сообщить о своем прибытии на горлинию по номеру: 8-800-201-06-57. Что касается количества человек в экскурсионных группах, то по-прежнему наземную часть может посетить группа из 10 человек, подземную – 8.

С субботы парк будет ежедневно открыт для посетителей с 10 до 19 часов.