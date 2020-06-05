В Карелии сотрудники ГИБДД прогнали медведя по громкой связи

Инспекторы ДПС Медвежьегорского района на 530 километре трасы «Кола» заметили вышедшего к дороге медведя. Сотрудники ГИБДД попытались прогнать хозяина леса, используя громкую связь.

«Миша, иди домой!» - говорит один из сотрудников дорожной полиции.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водители проезжающих машин останавливаются для эффектного фото, подкармливают животных, тем самым приучая зверей к съестным подачам. В ГИБДД подчеркивают, что участники дорожного движения должны понимать, что медведь может долгое время не покидать прикормленное место. В дальнейшем, вблизи дороги, ожидающий «угощения» медведь будет представлять угрозу пешеходам, велосипедистам и водителям другого транспорта.

Медведи, лоси, кабаны, волки, лисы и другие дикие животные были замечены на региональных и федеральных трассах во многих районах Карелии, в том числе Лахденпохском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Медвежьегорском, Пудожском. Водителей призывают быть внимательными и особенно при движении в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».

Ранее Минприроды республики резко отреагировало на видеозапись, на которой медведь лакомится батоном.