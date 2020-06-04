Видео с поедающим батон медведем возмутило Минприроды Карелии

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии резко отреагировали на появившееся видео, на котором трехлетний медведь, живущий в медвежьегорском лесу, поедает батон, оставленный у дороги. Предположительно, еду могли оставить сердобольные граждане, желающие подкормить обитателей леса.

В министерстве призвали жителей республики не кормить диких зверей и не контактировать с ними.

«Такое вмешательство в естественную среду может сильно навредить животным»,

- говорится в сообщении паблика «Республика Карелия».

О случаях появления диких зверей в населенных пунктах просят сообщать оперативному дежурному Минприроды по номеру: +7(921) 457-13-18, а также в полицию: 112.

Ранее ГИБДД Карелии предупредила автомобилистов о медведе на трассе «Кола» на границе Пряжинского и Олонецкого районов.