Карелии отказано в электронном голосовании по поправкам к Конституции

Сегодня ЦИК рассмотрел заявки на проведение электронного голосования по поправкам к Конституции от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Республики Карелия. Каждый из регионов представил комиссии ЦИК свои доводы, почему должна быть удовлетворена именно их заявка. Карелию защищали заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, председатель ЦИК РК Алексей Бахилин и заместитель общественной палаты республики Анатолий Цыганков.

Любарский отметил, что у Карелии нет «такой глубины проникновения «цифры», как в Москве», но в тоже время жители республики активно пользуются порталом Госуслуг. Например, во время пандемии было подано в Пенсионный фонд РК 54 181 заявления на получение детских выплат. 98 процентов этих заявок были переданы через интернет. Бахилин отметил, что все сотрудники ЦИК Карелии, подготовлены к электронному голосованию. Цыганков в свою очередь отметил, что жители Карелии очень активно пользуются интернетом в республике.

Председатель ЦИК Карелии Элла Памфилова отметила, что Карелия подала заявку перед самым заседанием, поэтому членам комиссии ЦИК разобраться с заявкой в полном объеме не было. Перед самым голосованием она отметила, что удовлетворить все заявки у ЦИК России нет технической возможности и попросила не принимать отказ руководителям регионов на свой счет.

Голоса распределились так:

Москва: «за» – 12, против – 1; воздержались – 0 (решение принято);

Санкт-Петербург: «за» – 2 «против» – 5 «воздержались» – 6 (решение не принято);

Нижегородская область: «за» – 10; «против» – 1; «воздержались» – 2 (решение принято)

Красноярский край: за – 4 против – 3 воздержался 5 (решение не принято)

Карелия: «за» – 6, «против» – 1, воздержались – 6 (решение не принято).

Интересный факт. Когда оглашали результаты Карелии поступило предложение обратиться к правовому управлению, чтобы уточнит результаты. Кроме того, Элла Памфилова предлагала для точности провести за этот вопрос голосование повторно. Члены ЦИК России эти попытки отклонили.

То есть электронное голосование по поправкам к Конституции будет проведено только в двух регионах страны: в Москве и Нижегородской области.