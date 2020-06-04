Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова судится с Казначейством

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова подала жалобу в Петрозаводский городской суд, оспаривая штраф Казначейства по факту нецелевого использования министерством средств федерального бюджета при реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Об этом сообщает сайт суда.

Сообщается, что речь идет о постановлении Управления Федерального казначейства по Республике Карелия от 15 апреля, по которому Соколова была привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ (Нецелевое использование бюджетных средств).

«Министр полагает необоснованным привлечение ее к административной ответственности ввиду допущенных административным органом нарушений норм процессуального права», - пишет суд.

Портал «Петрозаводск говорит» обратился за разъяснениями к министру и в Казначейство. Последнее предоставило следующий комментарий:

«Министр социальной защиты Республики Карелия, как должностное лицо, которое осуществляет руководство Министерством и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство функций, привлечена к административной ответственности за нецелевое использование средств.



Министерством, помимо предусмотренных выплат из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, были осуществлены единовременные денежные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, что не являлось целью предоставления средств из федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714.

Сумма нецелевого использования возвращена Министерством из республиканского в федеральный бюджет в полном объеме».

Из ответа Казначейства следует, что министерство незаконно выплатило средства на покупку жилья бывшим несовершеннолетним узникам. Но затем средства вернуло. Остается вопрос – каким образом и кто в этой истории пострадал.

Ответа министра Ольги Соколовой по существу ситуации редакция пока не получила.

Между тем, редакция располагает сведениями о пострадавших людях в сделках между гражданами и властью по покупке квартир для сирот. Портал «Петрозаводск говорит» еще вернется к этой теме, следите за нашими публикациями.