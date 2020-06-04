Более 100 миллионов потратят на ремонт школ и садов Петрозаводска

Более 100 миллионов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов выделено на ремонт школ и садиков Петрозаводска в 2020 году. Об этом сообщила глава города во время осмотра хода работ на крыше школы №35.

Стоимость капитального ремонта кровли образовательного учреждения - семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации карельской столицы. По словам Ирины Мирошник, подрядчик работает в графике, за ним осуществляется тщательный контроль технадзора.

«Рассчитываем, что подрядная организация справится в сроки и дети будут учиться в безопасных и комфортных условиях в новом учебном году»,

- сказала мэр.

Работы капитального характера ведутся на 18 объектах образования. В учреждениях ремонтируют крыши, санузлы, внутренние помещения, инженерные коммуникации. Также специалисты делают косметический ремонт внутри.

Также в рамках программы «Доступная среда» в пяти дошкольных учреждениях создают безбарьерную среду. Общая сумма выделенных средств - миллион рублей. В садах идут ремонты крылец, входных зон, калиток, устанавливают тактильные таблички со шрифтом Брайля и средствами вызова персонала. Кабинеты психологов и сенсорные комнаты оснащают реабилитационным и компьютерным оборудованием, дидактическими материалами.

Фото: пресс-служба администрации города