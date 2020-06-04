Евгений Дитрих рассказал о планах развития круизного туризма в Карелии

В Минтрансе РФ считают, что круизный туризм способен стать мощным драйвером развития Карелии. Как отметил министр Евгений Дитрих, круизные маршруты из Петербурга и Петрозаводска к музею-заповеднику «Кижи» и острову Валаам входят в тройку самых популярных круизных направлений России.

Министр отметил, что для развития круизного судоходства с навигации 2020 года возобновлено круглосуточное движение судов по Беломорско-Балтийскому каналу. В прошлом году, по его словам, по Беломорканалу совершили путешествие более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в ближайшее время будут построены пассажирские причалы вблизи Сортавалы, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга.

«Возможно создание комплекса причальных и волнозащитных сооружений в Деревянской бухте Онежского озера для швартовки маломерных судов и круизных теплоходов»,

- говорится в сообщении пресс-службы.

Министр напомнил о планирующемся в рамках государственно-частного партнерства проекте «Онего-Холидей», который предполагает строительство туристического комплекса.

«Минтранс России приветствует активную позицию руководства Карелии, стремящегося максимально использовать уникальный потенциал республики для развития круизного туризма. Эта форма туризма способна стать мощным драйвером комплексного развития всего региона, мы всегда готовы помочь Карелии в этой работе», - сказал Дитрих.