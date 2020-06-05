Стаи бездомных собак бродят по жилым районам Петрозаводска

Стаи бродячих собак заполонили улицы Муезерская, Боровая, Котовского, Репникова, в ТИЗ «Усадьба» и район Сулажгорского Кирпичного Завода.

Причиной того, что животные вышли в спальные районы, в администрации города назыывают закрывшиеся в период пандемии промышленные зоны и продуктовые базы, где этих животных ранее прикармливали.

Власти столицы Карелии просят работников предприятий и петрозаводчан не прикармливать животных, не допускать самовыгула. Для тех, кто не может самостоятельно стерилизовать питомцев, зоозащитники предлагают услугу бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии.

С начала года компания ООО «Северин» отловила в Петрозаводске более 150 бездомных животных. Им ищут новых владельцев, но устроить собак по-прежнему сложно. Петрозаводчане могут забрать четвероногого друга по адресу: Вытегорское шоссе, 82. Также жители карельской столицы могут оставить заявку на отлов животных по номеру ЕДДС «051».