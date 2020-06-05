Телевидение и радио на один день перестанут работать в Петрозаводске

На следующей неделе, 9 июня, в Петрозаводске временно отключат цифровое эфирное вещание РТРС-1, РТРС-2 (02:00 - 14:00); аналоговое телевещание (10:00 - 14:00) и радиовещание в FM диапазоне (08:00 - 14:00 – «Европа плюс», «Наше радио», «Авторадио», «STUDIO 21»).

О приостановке телерадиовещания предупреждает администрация города со ссылкой на филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

Неудобства вызваны проведением профилактических работ.