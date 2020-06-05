Жители Поросозера просят решить наболевшую проблему с подвозом воды

В поселке Поросозеро Суоярвского района на протяжении многих лет остро стоит проблема водоснабжения. Цивилизация не добралась до карельского поселка, впрочем, как и во многие другие населенные пункты республики, где по старинке ходят с ведрами. В Поросозеро проблему осложняет то, что в близлежащих источниках и скважинах вода насыщена железом, что делает ее непригодной к употреблению. Родник на окраине, по сути, является единственным источником питьевой воды, а протяженность поселка, между прочим, 13 километров.

Да, есть еще колонка – одна на поселок, но и она нередко выходит из строя. И тогда местные жители остаются даже без технической воды.

Одна надежда – на единственную в Поросозеро старую водовозную машину.

Глава Суоярвского района Наталья Васенина вспоминает старые добрые советские времена, когда в поселке было две водовозки, и воду развозили два раза в день. Сейчас – раз в неделю в лучшем случае. В прошлом году, по словам главы, случались недельные перебои с подвозом воды, что было связано с плохим техническим состоянием водовозки.

Индивидуальный предприниматель Леонид Столиков, осуществляющий подвоз воды из родника, рассказал, что его рабочий день начинается в 5 утра и длится по 12 часов. Дороги в поселке в ужасном состоянии, обеспечить же водой необходимо все учреждения социальной сферы и частные лица. Сегодня в Поросозеро проживает порядка 2500 тысяч человек, и новая водовозная машина поселку крайне необходима.

Вопрос водоснабжения ставился местными жителями в предвыборный период еще в 2016 году. Давняя проблема была озвучена летом прошлого года на встрече депутата ЗС РК Андрея Мазуровского с представителями администрации Суоярвского района, местным населением и членами хуторского казачьего общества.

По итогам встречи депутат направил письмо Главе Республики с просьбой рассмотреть вопрос выделения финансовых средств на приобретение второй водовозной машины в поселок. В ответе заместителя Главы РК Владимира Любарского было предложено администрации Суоярвского района рассмотреть рекомендации по определению источников финансирования в пределах имеющихся средств бюджета. То есть в очередной раз республиканские власти отфутболили проблему в район, предоставив местным властям решение непреодолимой задачи.

В ближайшие дни депутат Мазуровский вновь намерен обратиться с тем же вопросом к председателю ЗС РК Элисану Шандаловичу и председателю Комитета по бюджету Виталию Красулину. Без помощи правительства проблему водоснабжения, учитывая скудный районный бюджет, местные власти не решат.

«Очередное письмо на имя Главы республики с просьбой выделить специализированную машину мы подготовили. Надеемся, что республиканские власти обратят внимание на Суоярвский район», – сказала глава района Наталья Васенина.