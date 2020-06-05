Уличные тренажеры установили в привокзальном дворе в Петрозаводске

На дворовой территории по адресу площадь Гагарина, 2 в Петрозаводске двойное событие. Ремонтируют фасад дома и выстраивают площадку для силовых упражнений на тренажерах.

Этот двор по площади Гагарина, 2 и улице Шотмана, 3 очень непросто добирался до победы в программе «Комфортная городская среда». Наконец получены 2 миллиона рублей на благоустройство. Работа закипела: началось асфальтирование дворовой территории, освещение, установка тренажеров, теннисного стола, озеленение территории. Осуществляется покраска парадной части дома, которая выходит на проспект Ленина.

«Жители домов не пассивные и они хотят участвовать в программе и даже вкладывают собственные средства»,

– сказал депутат Петросовета Виталий Голов.

Все это удалось благодаря кооперации федерального и регионального бюджетов.