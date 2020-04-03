Правительство: детские сады в Карелии пока останутся закрытыми

Детские сады в Карелии останутся закрытыми до 15 апреля: соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Карелии. Кроме того, все образовательные организации республики переходят на дистанционное обучение до 30 апреля.

«Если в населённом пункте отсутствует свободный доступ к интернету или гаджетам, школа должна использовать для обучения другие способы. Например, дети могут изучать материал с помощью индивидуальных учебных планов, раздаточных материалов и дополнительной литературы: книг, образовательных журналов и энциклопедий», - уточнили в карельском правительстве.

Напомним, сегодня глава Карелии продлил меры по самоизоляции для жителей Карелии на 12 дней до 15 апреля 2020 года. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое размещено на странице Артура Парфенчикова в соцсетях.