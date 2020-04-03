Доктор Мясников рассказал, кому на самом деле необходимы маски

К спорам о том, защищают ли маски во время пандемии коронавируса, присоединился и российский телеведущий Александр Мясников. Врач считает, что маски нужны далеко не всем россиянам. Это заявление медик сделал в одном из выпусков Youtube-проекта Владимира Соловьева «Спасибо, доктор», передает портал Nation news.

Мясников отметил, что масками стоит воспользоваться тем, кто уже заболел или чувствует ухудшение самочувствия, вне зависимости от результатов теста на коронавирус, а также родственникам таких людей.

Кроме того, пользоваться масками обязаны врачи и те, кто в период пандемии контактирует с населением, например, полицейские. Тем не менее, полностью здоровым россиянам маски ни вреда, ни пользы не принесут - эффект от них будет нулевым, считает Мясников.