Поддельная пятирублевая монета обнаружена в Карелии

В банковской системе Республики Карелия в 2019 году было выявлено 67 денежных знаков Банка России с признаками подделки. Это на 22% меньше, чем годом ранее. В 2018 году было обнаружено и изъято из оборота 86 поддельных банкнот, сообщает пресс-служба Нацбанка в республике Карелия.

В январе и феврале 2020 года в банковской системе республики было выявлено 15 поддельных банкнот, из которых 12 – пятитысячные купюры, а также одна монета номиналом 5 рублей.

В рейтинге поддельных денежных знаков Банка России в Карелии в прошедшем году по-прежнему лидировали банкноты номиналом 5 000 рублей (43 штуки) и 1 000 рублей (18 штук). Подделок номиналом 2 000 рублей было выявлено всего 6 купюр. Что касается поддельных двухсотрублевых и пятисотрублевых банкнот, то в 2019 году они в регионе не выявлялись.

В Карелии стали реже выявлять подделки купюр иностранных государств – за год было обнаружено 2 поддельные банкноты долларов США и 1 поддельная банкнота евро. В 2018 году было выявлено 13 поддельных банкнот иностранных государств.

«Если в вашем кошельке оказалась банкнота, вызывающая сомнения в подлинности, вы можете обратиться в любой банк, работающий с физическими лицами, – специалисты кредитной организации должны принять такую банкноту на экспертизу. Услуга бесплатна. А если вы уверены, что у вас в руках подделка, - обратитесь в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь рассчитаться поддельной банкнотой – это серьезное уголовно наказуемое преступление», - напомнил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Алексей Андреев.