Пенсионерка осталась без паспорта из-за режима самоизоляции

Эпидемия коронавируса поставила людей в тупик даже в тех ситуациях, где подвоха никто не ожидал. Кто же еще десять дней назад, сдавая свой паспорт в петрозаводскую паспортную службу, думал, что скоро она прекратит работу на неопределенное время?

Именно такая история приключилась с 80-летней пенсионеркой, которая в марте продала свою квартиру и сдала свой паспорт на снятие с регистрации по месту жительства. Документы ей должны были вернуть 1 апреля. Но к тому времени все телефоны петрозаводской паспортной службы уже не отвечали.

Несколько дней пожилая женщина пыталась найти ответ, что же ей в этой ситуации делать. В петрозаводской администрации объяснили, как следует поступать тем, кто не смог вернуть свои документы из-за коронавируса и введения режима самоизоляции.

Петрозаводская паспортная служба прекратила прием граждан с 28 марта. Ранее принятые от граждан документы, паспорта, свидетельства о рождении были переданы в отдел по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску, который расположен на проспекте Александра Невского, 17.

Во время режима самоизоляции заявления о предоставлении государственных услуг принимаются только через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Через портал госуслуг граждане могут подать заявление о замене паспорта, о регистрации по месту пребывания, о получении загранпаспорта, оформить приглашение иностранцам.

Если по объективным причинам человек не может получить услугу дистанционно, то в неотложных случаях ему следует позвонить в миграционный отдел и записаться на прием. При этом разрешен вход только получателям государственных услуг в медицинских масках (без сопровождающих лиц). Несовершеннолетние, недееспособные лица допускаются в сопровождении одного законного представителя.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску обращает внимание, что

граждане, находящиеся на карантине или соблюдающие режим самоизоляции, не будут привлекаться к административной ответственности за нарушения сроков обращения за оформлением или заменой документов.

В настоящее время миграционный отдел принимает граждан по предварительной записи по понедельникам и вторникам с 10.00 до 13.00 часов.

Уточнить информацию можно по следующим телефонам:

внутренний паспорт гражданина РФ: 8 (8142) 79-66-26, 8 (8142) 79-66-67

регистрационный учет гражданина РФ: 8 (8142) 79-66-26, 8 (8142) 79-66-67

внесение сведений о детях в паспорт гражданина РФ 8 (8142) 79-66-28

Пенсионерка, сдавшая паспорт на снятие с регистрационного учета, проверила, как все это работает. Она без труда дозвонилась до миграционного отдела, где ей сообщили, что, если по каким-то причинам паспорт ей нужен срочно, то ее без проблем запишут на прием. Но, учитывая преклонный возраст, ей посоветовали подождать до окончания карантинных мероприятий и отложить визит за паспортом.