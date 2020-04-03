Отменяются поезда, проходящие через станцию Петрозаводск

РЖД с 7 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса временно отменят 53 поезда дальнего следования, а также сократят периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Об этом говорится в сообщении холдинга.

В этот список попали поезда связывающие Петрозаводск с Москвой и Санкт-Петербургом, а также поезд сообщением «Сортавала – Рускеала».

Поезд 242/265 сообщением «Москва – Мурманск» отменяется из Москвы 29, 30 апреля, из Мурманска 1, 4 мая.

Поезд 11/12 сообщением «Петрозаводск – Санкт-Петербург» отменяется из Петрозаводска с 1 мая, из Санкт-Петербурга с 4 мая.

Поезд 225/226 сообщением «Адлер – Мурманск» отменяется из Адлера с 25 мая по 23 июня, из Мурманска – с 28 мая по 26 июня.

Поезд 921/922 сообщением «Сортавала – Рускеала» отменяется с 30 марта по 30 апреля.

Поезд 242/241 сообщением «Москва – Мурманск» отменяется из Москвы 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7 августа, из Мурманска – 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9 августа.

Поезд 91/92 сообщением «Москва – Мурманск» отменяется из Москвы 29 мая, 1 июня, с 5 июня по 29 июля по нечетным числам, с 1 по 29 августа по нечетным числам, из Мурманска 31 мая, 3 июня, с 7 июня по 31 июля по нечетным числам, с 3 по 31 августа по нечетным числам.

Полный список поездов можно посмотреть здесь.