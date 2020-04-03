ПФР разъяснил, что будет с обещанными Путиным выплатами на детей

Пенсионный фонд по Карелии сегодня утром дал небольшой комментарий по поводу выплат на детей, о которых в своем телеобращении к гражданам говорил президент Владимир Путин. Речь идет о дополнительной поддержке семей с детьми до трех лет, у которых есть право на материнский капитал. С апреля на каждого ребенка ежемесячно должны будут выплачивать по пять тысяч рублей.

В группе ПФР в соцсети для мам, которые хотят подать заявление на такую выплату, сообщается, что президент пока указ не подписал, соответственно и правила выплат не определены. Также, по сообщению ПФР, неизвестен возраст ребенка – до 3 или до 4 лет, на которого положена выплата.

Отмечается, что родители смогут подать заявление в личном кабинете на сайте ПФР. Подать такое заявление, по сообщению ПФР, смогут все в апреле. Отмечается, что озвученная сумма в пять тысяч рублей – это дополнительная выплата из федерального бюджета, поэтому на нее могут претендовать семьи, которые полностью распорядились средствами маткапитала.