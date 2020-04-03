Дорожные рабочие приступили к ремонту Муезерской улицы

В Петрозаводске подрядчик приступил к ремонту одиннадцати улиц и некоторых тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рабочие ЗАО «АБЗ-Дорстрой» демонтируют бортовой камень на Муезерской улице, сообщили в пресс-центре администрации города.

К осени подрядчик должен будет успеть привести в порядок Первомайский проспект (проезжая часть от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой), Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской площади до Авиационной площади), Муезерскую улицу (проезжая часть и тротуар от улицы Чапаева до улицы Матросова), набережную Варкауса (проезжая часть и тротуары от улицы Кирова до улицы Мелентьевой), Гвардейскую улицу (проезжая часть), улицу Ватутина (проезжая часть от улицы Чапаева до улицы Пархоменко), улицу Калинина (проезжая часть и тротуары), Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца), Вытегорское шоссе (проезжая часть), улицу Островского (проезжая часть), улицу Чапаева (проезжая часть).

Фото: пресс-центр администрации города