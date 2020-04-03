Петрозаводчане остановили ремонтные работы, вызвав полицию

Второй день идет противостояние между петрозаводчанами, проживающими в жилом доме на проспекте Александра Невского, 63, и бригадой строителей, которые ремонтируют торговые площади для нового арендатора.

Граждане, которые в условиях карантина вынуждены целыми днями сидеть дома, изнемогают от постоянного грохота, который, по их словам, не прекращается до позднего вечера. Причем рабочие трудятся без масок и других средств защиты.

2 апреля жильцы дома позвонили по горячей линии, организованной в связи с эпидемией коронавируса, и на несколько часов шум прекратился.

- Но потом работы возобновились с новой силой. Вы не представляете, в каком кошмаре мы вынуждены жить. Сразу несколько человек пилят, сверлят, грохочат. Вчера работы закончились только после десяти вечера. У нас в доме много пожилых людей, они чуть не плачут. Постоянно кто-то из соседей выходит и просит не шуметь. Но все без толку, - рассказала одна из жильцов дома Татьяна.

3 апреля с 9 утра работы в доме возобновились. Люди не выдержали и позвонили по горячей линии по коронавирусу. Там их перенаправили на горячую линию Роспотребнадзора.

Нас спросили, почему мы не вызываем полицию. Мы рассказали, что вчера звонили, но никто не приехал. Нам посоветовали повторить звонок на 112. Там посоветовали звонить прямо на 102 – в полицию. Мы сразу же дозвонились, с нами разговаривали очень вежливо и буквально через десять минут к дому подъехали сотрудники полиции. К ним сразу же подбежали какие-то люди с документами. В масках были только сотрудники полиции. Они разбирались довольно долго, но после их отъезда у нас наконец-то настала долгожданная тишина. Хоть кто-то нам смог помочь,

- рассказали жильцы дома.

Сейчас, по словам Татьяны, все оборудование и стройматериалы рабочие заносят внутрь помещения.

- Я наконец-то смогла открыть форточку. Наслаждаюсь тишиной. До этого был такой грохот, что даже квартиру не проветрить было, - заметила женщина.

Правда, у граждан остались опасения, что, спустя какое-то время, строители вновь устроят им «оглушительную самоизоляцию». Самое неприятное в этой ситуации, что людям, запертым в своих квартирах, просто некуда спрятаться от постоянного грохота.