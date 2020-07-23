Зараженный коронавирусом мужчина почти неделю не обращался к медикам

Сегодня в инфекционное отделение Межрайонной больницы №1 в Костомукше поступил мужчина с ковидной пневмонией. Она была выявлена после проведения компьютерной томографии, сообщает лечебное учреждение на своей странице в соцсети.

Пациент приехал в город горняков 16 июля из Мончегорска. Несколько дней у него была повышенная темпеартура тела, наблюдались симптомы ОРВИ. За медицинской помощью больной обратился только 22 июля. Мужчина был госпитализирован.

Медики напомнили, что при выявлении симптомов ОРВИ необходимо сразу же вызвать на дом врача и соблюдать режим изоляции.

Напомним, в Карелии уже более двух тысяч зараженных Covid-19. Накануне Артур Парфенчиков ужесточил ограничительные меры в республике.