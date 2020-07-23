В Медвежьегорске выявлены крупные нарушения в похоронном деле

Значительные нарушения законодательства о погребении и похоронном деле выявила в ходе проверки прокуратура Медвежьегорского района.

Выяснилось, что земельный участок имеющегося кладбища исчерпал свои ресурсы, кроме того нет его четких границ. Новой территории для захоронения людей не определено. В районе отсутствуют специализированные службы по вопросам похоронного дела.

Исходя из того, что такое положение дел создает угрозу причинения вреда окружающей среде, здоровью неопределенного круга лиц и влечет нарушение прав граждан, предусмотренных Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», прокуратура обратилась в суд.

Суд возложил на администрацию района обязанность организовать специализированную службу по вопросам похоронного дела, установить действительные границы имеющегося кладбища и принять меры по созданию нового места погребения на территории Медвежьегорского городского поселения.

«Также прокуратура района внесла представление в адрес государственного казенного учреждения Республики Карелия «Медвежьегорское центральное лесничество» в связи с невыявлением на протяжении длительного времени фактов самовольного занятия земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда, при осуществлении захоронения. По итогам рассмотрения представления 4 должностных лица лесничества привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщает сайт прокуратуры Карелии.