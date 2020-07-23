На Сегежском ЦБК установят очистные электрофильтры

Сегежский ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») приобретает электрофильтры производства российской компании Fingo-Complex, одного из ведущих поставщиков инновационных технологий очистки воздуха, в том числе на международные рынки.

Оборудование будет установлено на содорегенерационном котле. Поставка запланирована на январь следующего года, монтаж будет завершен ориентировочно во 2-м квартале 2021 года. В настоящее время комбинат ведет подготовительные работы, строит обводной газопровод.

«Это техническое решение ощутимо улучшит экологическое благополучие города и снизит нагрузку предприятия на атмосферу. После замены оборудования эффективность улавливания твердых частиц достигнет практически максимально возможной отметки - 99,97%»

- отмечает управляющий директор АО «Сегежский ЦБК» Григорий Иванов.

В феврале этого года на встрече с жителями г. Сегежа Президент Segezha Group Михаил Шамолин отметил, что в рамках осуществления экологической программы холдинг приобретет электрофильтры, оснащенные новейшими технологиями очистки газов. В течение трех лет на комбинате будет выполнена задача снижения выбросов на всех действующих технологических потоках.

Segezha Group инвестирует в обновление очистного оборудования около 805 млн рублей. Благодаря этим мерам существенно снизятся валовые выбросы комбината в атмосферу.