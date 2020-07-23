Из спецотделения Пряжинской ЦРБ выписаны все пациенты с Covid-19

Открыта запись на плановую госпитализацию в отделение реанимации Пряжинской ЦРБ. Ранее отделение было перепрофилировано под оказание помощи пациентам с Covid-19. Теперь оно возобновляет нормальную работу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

По информации ведомства, все зараженные коронавирусом пациенты, получавшие помощь в отделении, выписаны.

В министерстве здравоохранения напомнили, что в отделении реанимации Пряжинской больницы установлено современное оборудование, необходимое для полноценного восстановления при нарушениях различных функций организма.

Добавим, что после начала пандемии коронавируса отделения некоторых карельских больниц были перепрофилированы для оказания помощи больным с Covid-19.