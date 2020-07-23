Власти обещали навести порядок в выплатах детям от 3 до 7 лет

Власти Карелии обещали вовремя выплачивать пособия для детей от 3 до 7 лет, установленные из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал вице-премьер Игорь Корсаков на сегодняшнем заседании правительства Карелии.

«Вопрос, который волнует многих: выплаты на детей от 3 до 7 лет. Безусловно, были сложности. Ситуация выравнивается. 17 тысяч заявлений пришло. Были сложности, связанные с получением информации из других органов. Дело в том, что необходимо было узнать нуждаемость семьи в выплате»,

– пояснил Корсаков.

Он сообщил, что сейчас ответственные за выплаты органы власти вышли «на плановый режим рассмотрения заявлений»

«Уже вынесено решение по 14 тысячам заявлений, это более 80 процентов. В ближайшее время сроки рассмотрения заявлений, установленные правительством России, мы будем укладываться», – сказал вице-премьер.