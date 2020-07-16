16 июля 2020, 22:44
Коронавирус обнаружен в детском саду в Петрозаводске
Заболевшая женщина лечится дома, а контактировавшие с ней работники учреждения отстранены от работы
У сотрудницы детского сада № 93 в Петрозаводске подтвержден коронавирус. Женщина исполняла обязанности завхоза и калькулятора, сообщает «ГТРК Карелия». Заболевшая лечится дома.
По данным Роспотребнадзора, с детьми заболевшая не контактировала, поэтому закрывать дошкольное учреждение не планируют. От работы отстранили двух сотрудников, которые контактировали с заболевшей женщиной. Им сделан тест на ковид.
Это не первый случай в Карелии, когда в детском саду выявляют COVID-19. Ранее в июне инфекция была обнаружена у двух работников олонецкого детсада «Радуга». Тогда дошкольное учреждение пришлось закрыть.
Общее количество заболевших в Карелии - 1852, из них в Петрозаводске - 913.