Коронавирус обнаружен в детском саду в Петрозаводске

У сотрудницы детского сада № 93 в Петрозаводске подтвержден коронавирус. Женщина исполняла обязанности завхоза и калькулятора, сообщает «ГТРК Карелия». Заболевшая лечится дома.

По данным Роспотребнадзора, с детьми заболевшая не контактировала, поэтому закрывать дошкольное учреждение не планируют. От работы отстранили двух сотрудников, которые контактировали с заболевшей женщиной. Им сделан тест на ковид.

Это не первый случай в Карелии, когда в детском саду выявляют COVID-19. Ранее в июне инфекция была обнаружена у двух работников олонецкого детсада «Радуга». Тогда дошкольное учреждение пришлось закрыть.

Общее количество заболевших в Карелии - 1852, из них в Петрозаводске - 913.