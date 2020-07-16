Гульнуть под обсерватором: в «Масках» можно провести вечеринку

Текст: Георгий Чентемиров

Кафе в гостинице «Маски» торгует едой на вынос и принимает посетителей. В этой фразе не было бы ничего интересного, если бы заведение общепита не находилось в одном здании с обсерватором. Туда помещаются люди, прибывшие из мест с неблагополучной эпидемической обстановкой. Туда же, например, поместили работников Минстроя, когда у их руководителя заподозрили коронавирус. То есть обсерватор – это нечто вроде карантинной зоны. Гостиница «Маски» стала первым таким учреждением в Петрозаводске.

Официально кафе не работает. Попасть в него можно только со стороны двора. Внутри – сдвинутые к центру столы. Ни администраторов, ни официантов. Зато есть разговорчивый охранник. Журналист портала «Петрозаводск говорит» спросил у него, можно ли арендовать кафе для проведения мероприятия. И услышал много интересного.

– Проводят здесь мероприятия регулярно. То, что я вижу, они очень хорошо делают. Всё красиво накрывают, туалет есть, что еще надо? Конечно, полгорода привести не получится. А в кругу ограниченных людей собраться можно.

Я больше скажу: пока все кафе не работали, они тоже втихаря проводили. Пока никто не видит, не слышит. Ну а что делать? Жизнь-то продолжается.

В тот же день журналист произвел «контрольную закупку». Позвонил в кафе по номеру, указанному в интернете. Спросил, можно ли заказать блюда на вынос. Услышав утвердительный ответ, корреспондент поинтересовался, можно ли провести мероприятие.

– На сколько персон? – задал вопрос наш собеседник, представившийся директором заведения. – Если людей мало, вам будет неуютно – зал-то большой.

На следующий день «ПТЗ говорит» стал выяснять, может ли работать заведение общепита, расположенное под одной крышей с обсерватором. Мы были уверены, что чиновники Роспотребнадзора охотно согласятся поговорить, ведь если нарушение имеется, для них и самих это важная информация. Однако все оказалось гораздо сложнее. Журналист буквально оборвал телефоны ведомства, но никому, похоже, не было дела до застолий в «Масках».

Лишь к вечеру, после целой серии звонков, нам удалось поговорить с представителем Роспотребнадзора.

– В здании, где расположен обсерватор, можно провести мероприятие. Законно ли это? – спросил журналист у сотрудника ведомства.

– Не совсем так…

– Что «не совсем так»?

– На самом деле под обсерватор сданы в аренду отдельные помещения. И на территорию данного объекта ни с одного входа никто посторонний не заходит, потому что там есть охрана. И там есть круглосуточный персонал. Что касается объекта общепита, он выполнял определенные задачи, в том числе обеспечивал питанием медицинские учреждения. Поэтому само по себе приготовление пищи и вынос ее не является нарушением.

Кафе не затрагивает площади, где находится персонал обсерватора или проживающие. Даже не соприкасается. Ни по внутренним входам, ни по входам снаружи они не могут пересечься,

– ответил наш собеседник.

Корреспондент предположил, что, руководствуясь такой логикой, можно было бы открыть кафе и в Госпитале для ветеранов войн, переоборудованном под ковид-центр. Отдельный вход – и нет проблем. Представитель Роспотребнадзора возразил, что сравнивать это нельзя. Также он подчеркнул, что в обсерваторе находятся только здоровые люди.

Чуть позже нам удалось побеседовать и с руководителем ведомства Людмилой Котович. Она сообщила, что по нашему сообщению проводится проверка, но также затруднилась сказать, нарушает ли кафе противоэпидемические правила.

– Нам нужна схема помещения. Она не совсем обычная. Обсерватор расположен в основном здании, а все остальное – в другом. В принципе, так быть не должно, но надо смотреть, – ответила Котович.

Некоторую ясность внесла пресс-служба правительства. Минэкономразвития установило, что кафе в «Масках» работает на доставку еды для медицинских учреждений. Предписания остановить деятельности из-за соседства с обсерватором не имеется. Однако, по информации владельцев заведения, физических лиц кафе не обслуживает. То есть для чиновников заведение посетителей не принимает, а для «круга ограниченных людей», как выразился охранник, – таки да.

В общем, выводы в этой истории делать пока рано. Возможно, владелец кафе – честный предприниматель, а гулянки в одном здании с обсерватором совершенно законны и не представляют эпидемической угрозы. Если же это не так, карельские чиновники проморгали нарушения, происходившие прямо у них под носом.

Любопытно, что нам никто так и не ответил на простой вопрос: все-таки может ли это кафе принимать посетителей? Если завтра коммерсанты красиво расставят столы и организуют бизнес-ланчи – будет ли это являться нарушением?

Вопрос не праздный, и вот почему.

С середины марта Карелия живет в условиях эпидемии коронавируса. Чиновники чуть ли не ежедневно отчитывались, как они сражаются с болезнью. Губернатор на каждой прямой линии по часу твердит, как важно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Владельцы ресторанов, торговых центров, фитнес-залов готовы были идти на любые условия, чтобы им разрешили возобновить деятельность. Ставили экраны, развешивали антисептики, рисовали линии для социального дистанцирования. Карельские власти вносили новые и новые правила работы общественных мест, дополняя их и усложняя. И так далее.

Казалось бы, за четыре месяца чиновники должны были досконально разобраться в том, что можно делать и чего делать нельзя, если мы не хотим допустить распространения коронавируса. И вопрос, позволительна ли работа кафе в одном здании с обсерватором, не должен вызывать никаких затруднений. Но, оказывается, нет. Власти не только не знают, что в этом заведении проходили и проходят застолья – они даже не знают, допустимо ли это.

При таком подходе странно, что счет заболевших в Карелии не идет на десятки тысяч. Наверное, просто повезло.