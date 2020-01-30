«Из кабинета не пускать»: врачей подготовили к встрече с коронавирусом

Китайский коронавирус, с начала января пугающий весь мир, все ближе подбирается к Карелии. Совсем недавно иностранную инфекцию выявили в Финляндии. В региональном Минздраве прошло совещание по готовности к встрече с новым вирусом, а местных врачей начали учить, как нужно себя вести, если у пациента есть подозрение на это грозное заболевание.

Впрочем, такое ли оно грозное, большой вопрос. По последним данным, которые приводит РБК, число заболевших в мире подбирается к восьми тысячам. Умерли 170 пациентов. Для сравнения: по информации ВОЗ, гриппом в мире ежегодно заражаются от трех до пяти миллионов человек, а умирают – от 290 до 650 тысяч. На фоне этой статистики закрывать аэропорты нужно скорее из-за гриппа, чем из-за коронавируса.

– Он не то чтобы страшный, он пока недостаточно изученный. И он может давать смертельные исходы, а значит, является опасным. Летальность у него ниже, чем у гриппа. И те эпидемиологи, которых я слышала, говорят, что распространяется он хуже, чем грипп. Но шум большой, поскольку вирус неизвестный, и непонятно, как будет развиваться эпидемия, – объясняет врач-инфекционист одной из поликлиник Петрозаводска.

Впрочем, паника есть паника. Китайским студентам Петрозаводской консерватории продлили каникулы до марта. В ПетрГУ со студентами из Поднебесной ситуация сложнее. Их тоже пока оставили дома, однако четыре человека уже находятся по пути в Карелию. Не разворачивать же их обратно! Ректор Петрозаводского университета Анатолий Воронин рассказал порталу «ПТЗ говорит», что студентов на некоторое время поселят отдельно (где именно – пока неизвестно) и переведут на домашнее обучение.

Но вдруг китайский вирус доберется все же до жителей Карелии?

– Мы готовы встретить пациентов, провели все необходимые мероприятия. Инструкции подготовлены экспертами Всемирной организации здравоохранения. За основу взяты мероприятия, которые проводятся при особо опасных инфекциях, например, при чуме, – говорит главный инфекционист республики Михаил Тищенко и тут же добавляет: сравнивать новую болезнь с чумой – мягко скажем, преувеличение.

– Вообще эта инфекция менее заразна, чем грипп или корь. И летальность ниже, чем у гриппа. По сути, обычное ОРЗ. Просто раньше этого вируса не было. Если бы в Китае началась эпидемия кори, там бы уже полстраны заболело. А здесь около восьми тысяч.

Тем не менее, власти отнесли новую инфекцию к особо опасным, и это создает определенные трудности.

– Исследовать данный вирус могут 15 лабораторий в России, в том числе в Санкт-Петербурге. У нас нет лаборатории, которая была бы сертифицирована под это, там особый допуск,

– пояснил Михаил Тищенко.

Специалисты рассказали, как врачи могут заподозрить, что у пациента именно коронавирус. Главный признак – связь с Китаем или хотя бы с путешествиями. Серьезно!

– Симптомы несильно отличаются от проявлений обычного гриппа. Да, он имеет разнообразную клиническую картину, может атаковать желудочно-кишечный тракт, поражать легкие и вызывать пневмонию. Более выражена интоксикация – иными словами, человек хуже себя чувствует. Однако явных особенностей, которые при диагностике отличали бы его от других вирусных инфекций, у коронавируса нет. Поэтому так важна сопутствующая информация. Например, если пациент занемог после того, как побывал в крупном международном аэропорту, – это повод насторожиться, – говорит врач-инфекционист.

Специалист рассказала, что кто-то может перенести болезнь и в легкой форме, как это бывает с тем же гриппом. Тем не менее, врачам даны особые инструкции на тот случай, если они заподозрили у пациента «модную» болячку. Дальнейшее звучит как эпизод из фильма-катастрофы.

– У нас есть пакет, который разработан для особо опасных инфекций. Это не нововведение, он был всегда. Там есть костюм, который мы называем «противочумным». Этот костюм надевается на пациента. Кабинет изолируется. Потом врач вызывает скорую помощь и Роспотребнадзор. Пациента и врача везут в инфекционную больницу, а потом проводятся мероприятия, чтобы локализовать очаг. При этом движение по поликлинике прекращается до тех пор, пока не приедет Роспотребнадзор,

– говорит врач.

Если опасный вирус заподозрили во время вызова на дом, вся семья также едет в инфекционную больницу, и медик вместе с ними. Обследовать будут и тех, кто контактировал с заболевшим, например, коллег. Образцы для анализа отправят в аккредитованную лабораторию – скорее всего, в Санкт-Петербург.

С слову, сейчас в Китае несколько тысяч туристов-россиян. Официальной информации о том, что среди них есть жители Карелии, не имеется. В любом случае, когда они прилетят в Россию, их проверят в аэропорту. Точно так же, по информации Тищенко, на границе уже начали проверять въезжающих в страну со стороны Финляндии.

Если не хотите заразиться китайским (или любым другим) вирусом, соблюдайте всем известные правила профилактики: поменьше бывайте в людных местах и почаще мойте руки. А если попали в поликлинику или, упаси господь, в международный аэропорт, не поскупитесь на маску.

Фото: recipe.ru