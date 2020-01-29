Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Финляндии

Коронавирус добрался до соседней Финляндии: опасное заболевание диагностировали у туриста из Китая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). Сейчас гражданин Китая находится в изоляции. Кроме того, сообщается о том, что туриста обнвружили всего в 50 километрах от российской границы.

«Было ожидаемо, что случаи заражения привезённым туристами вирусом могут обнаружиться в Финляндии. Риск распространения заболевания в Финляндии все еще очень низок, поэтому беспокоиться не стоит»,

- заявил директор THL Мика Салминен.

Как мы сообщали ранее, китайский путешественник оказался в больнице в Лапландии с подозрением на новый смертельный вирус. Турист прибыл в Финляндию из Уханя - эпицентра вспышки коронавируса. Иностранец обратился в поликлинику с симптомами гриппа, оттуда его перевезли в больницу. У туриста взяли анализы, результаты которых стали известны сегодня.