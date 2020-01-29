В Финляндии госпитализирован турист с подозрением на коронавирус

Еще один китайский путешественник оказался в больнице в Лапландии с подозрением на новый смертельный вирус. Об этом сегодня сообщает Yle.

Турист прибыл в Финляндию из Уханя - эпицентра вспышки коронавируса. Иностранец обратился в поликлинику с симптомами гриппа, оттуда его перевезли в больницу. У туриста взяли анализы, результаты которых станут известны сегодня.

Ранее с подозрением на коронавирус в Финляндии уже были госпитализированы двое туристов из Уханя. Однако анализы не подтвердили у них наличие опасного вируса.

Ранее замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что смертельный вирус из Китая может добраться до нашей страны в феврале.

По последним данным онлайн-сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире число заразившихся достигло 6057, от вируса умерло 132 человека. Случаи заболевания финксируются в 14 странах.

28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной. Также сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.