В Минздраве назвали сроки появления коронавируса в России

Новый смертельный китайский коронавирус может добраться до России уже в феврале. Такое мнение озвучил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава РФ Владимир Чуланов. Его слова передает «РБК».

Профессор объяснил свою позицию тем, что новый вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, новыми случаями заражения в северных провинциях Китая, которые граничат с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью, а также высокими темпами распространения болезни.

Кроме того, способствовать этому мог и китайский Новый год (25 января) из-за миграции населения. «В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер», - отметил Чуланов.

По данным на утро 29 января в Китае от нового коронавируса скончались более 130 человек, количество заболевших перевалило за шесть тысяч.

28 января Россия перестала принимать организованные группы туристов из Поднебесной.

Также сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория продлила каникулы для китайских студентов до 1 марта.