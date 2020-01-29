О новых российских паспортах рассказали в МВД

Новые российские общегражданские паспорта будут похожи на загранпаспорта. Электронный документ будет содержать чип и будет напоминать банковскую карту, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью «Известиям».

Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться,

- пояснила специалист.

Она добавила, что чип будет содержать отпечатки пальцев, фотографию, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права.

МВД пока работает над новым документом, поэтому сроки отказа от нынешних паспортов не определены. Переход на новое удостоверение личности будет постепенным.

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