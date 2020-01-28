Петрозаводская консерватория продлила каникулы для китайских студентов до марта, сообщил редакции портала «Петрозаводск говорит» информированный источник.

«Для тех, кто уехал, продлили каникулы до 1 марта. Остальные будут учиться»,

- уточнил собеседник портала.

По нашей информации, в Петрозаводском государственном университете, где тоже учатся китайские студенты, пока не принято никакого конкретного решения. Сейчас учащиеся из Китая должны вернуться с каникул и приступить к учебе.

Редакция портала «Петрозаводск говорит» попыталась связаться с приемной комиссией Петрозаводской государственной консерватории. Представитель учебного заведения опроверг информацию о продлении каникул, добавив, что обучение студентов осуществляется в соответствии с учебным графиком и методическим планом.

Напомним, сегодня стало известно, что организованным группам китайских туристов ограничили въезд в Россию. Китайские власти приняли решение остановить отправку любых туристических групп за границу в связи с распространением нового коронавируса.