День города перенесут на стадион «Юность» из-за масштабного ремонта

Петрозаводчане отметят День города на новой локации: мероприятия для горожан в этом году будут организованы преимущественно на стадионе «Юность». Кроме того, несколько «площадок» праздника могут разместиться на проспекте Карла Маркса и в близлежащем парке «Ямка», рассказали представители мэрии корреспонденту портала «Петрозаводск говорит».

Решение горадминистрации о переносе празднования с привычной для жителей карельской столицы локации - Онежской набережной, связано с масштабным ремонтом, который затронет центральные улицы города. Напомним, на реализацию подготовки столицы Карелии к столетию республики, которое отметят 5 сентября, выделены колоссальные средства. Впервые Петрозаводск встретил новый год с бюджетом в 7,5 миллиардов рублей.

По программам «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив будет выполнено благоустройство 15 общественных территорий. Заключён контракт на 500 миллионов рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Предусмотрен ремонт дворов, лестничных спусков, фасадов домов, фонтанов, памятников, обустройство территорий при школах и садиках, Ярмарочной площади на улице Инженерной.