Мирошник рассказала, как Петрозаводск изменится к 100-летию Карелии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, что сделает Администрация карельской столицы к празднованию 100-летия республики, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

В утверждённом плане мероприятий - пять блоков: «Благоустройство общественных территорий», «Ремонт городской инфраструктуры», «Подготовка Петрозаводска к празднику», «Проведение массовых мероприятий», «Реконструкция и строительство». На их реализацию выделены колоссальные средства. Впервые столица Карелии встретила новый год с бюджетом в 7,5 млрд рублей.

По программам «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив будет выполнено благоустройство 15 общественных территорий. Заключён контракт на 500 млн рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Предусмотрен ремонт дворов, лестничных спусков, фасадов домов, фонтанов, памятников, обустройство территорий при школах и садиках, Ярмарочной площади на улице Инженерной.

- Это стало возможным за счет кооперации ресурсов. Помимо средств, выделенных из республиканского бюджета, мы получили деньги по федеральным нацпроектам и ФЦП в рамках подготовки к 100-летию республики. Сейчас у нас либо завершается проектирование объектов, либо согласовывается стоимость работ. Петрозаводску предстоит большой ремонт, и город к нему готов, - отметила Ирина Мирошник.