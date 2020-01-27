Мэрия Петрозаводска продолжает борьбу с незаконной торговлей

Специалисты мэрии Петрозаводска провели очередные рейды по местам несанкционированной торговли, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Специалисты управления потребительского рынка администрации проводили плановый объезд совместно с представителями УМВД России по городу Петрозаводску. Два протокола об административных нарушениях составлены в отношении физических лиц, ведущих незаконную деятельность в районе дома № 18 на улице Древлянка. Ранее специалисты также зафиксировали несанкционированную торговлю рыбой на Лососинском шоссе, в районе дома № 25. Продавцам грозят штрафы.

Мэрия карельской столицы призывает не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли, в том числе с участием представителей государственных надзорных и контрольных органов и муниципальных инспекторов, продолжатся. На этой неделе запланированы совместные мероприятия с полицией и налоговой службой.