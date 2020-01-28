Более 30 железнодорожных переездов в Карелии оборудовали видеокамерами

Системы видеофиксации появились на 33 железнодорожных переездах в республике. Последние три комплекса установили на участке Деревянка – Шуйская.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, специальные устройства работают на железнодорожных переездах в Сортавальском, Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском районах и в Петрозаводске.

Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда (обгон, переезд сплошной или стоп-линии, остановка на переезде, проезд на красный свет) грозит лишением прав до полугода или штрафу от 1 до 5 тысяч.