28 января 2020, 15:50
Более 30 железнодорожных переездов в Карелии оборудовали видеокамерами
Устройства видеофиксации работают на переездах в Петрозаводске и шести районах республики
Системы видеофиксации появились на 33 железнодорожных переездах в республике. Последние три комплекса установили на участке Деревянка – Шуйская.
Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, специальные устройства работают на железнодорожных переездах в Сортавальском, Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском районах и в Петрозаводске.
Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда (обгон, переезд сплошной или стоп-линии, остановка на переезде, проезд на красный свет) грозит лишением прав до полугода или штрафу от 1 до 5 тысяч.