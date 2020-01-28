Среднестатистический россиянин проводит почти четыре часа у телевизора

Жители России тратят 3 часа 40 минут в день на просмотр телевизионных передач. Об этом сообщается в последнем исследовании компании Mediascope, занимающейся измерением аудитории СМИ.

«98% населения включают ТВ хотя бы раз в месяц. 66% населения смотрят ТВ каждый день. 3 часа 40 минут в день средний россиянин тратит на просмотр ТВ»,

- уточнил корреспондент РИА Новости со ссылкой на источник в Mediascope.

Отмечается, что данные представлены по городам России с населением больше ста тысяч человек в возрасте старше четырех лет. Период исследования - 1 января - 31 декабря 2019 года.

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