Сомнолог рассказала о вредных привычках перед сном

Американские ученые сообщили об опасности сна рядом со смартфонами и другими гаджетами. По их словам, это может увеличить риск развития рака, бесплодия и других заболеваний. Свою точку зрения на эту тему высказала «Вечерней Москве» врач отделения сна Алена Гаврилова. Она рассказала о самых опасных привычках перед сном и о том, почему от них необходимо избавиться.

По ее словам, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор – одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина – гормона сна – и мешает засыпанию. Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач – за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично.

Есть перед сном нужно с осторожностью. Переедать, ужинать плотно нельзя – для переваривания нужны большие ресурсы, и сон после такого приема пищи будет некачественным. Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет легкий, некалорийный перекус. Разумеется, крайне вредная привычка – употребление кофе или крепкого чая, других кофеиносодержащих напитков, стимулирующих возбуждение.

Разрешены небольшие дозы алкоголя, например, бокал вина может пойти на пользу, снять напряжение, снизить тревогу. Большие же дозы, наоборот, ухудшают структуру и качество сна – человек будет часто просыпаться, сон станет поверхностным и неглубоким.

Интенсивная физическая нагрузка также ухудшает качество сна. Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за 4–5 часов до сна. Первая фаза после занятия спортом – активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится.