Ушел из жизни один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер на 46-м году жизни. Об этом сообщил продюсер коллектива, пишет РЕН ТВ.

В июне 2019 года Владыко был избит неизвестными в Минске. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, после чего был введен в искусственную кому.

Руслан Владыко был одним из основателей группы. Он был участником «Ляписа Трубецкого» вплоть до распада группы в 2014 году.

Для справки

«Ляпис Трубецкой» – советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Лауреат премий RAMP, «Рок-коронация», «Чартова дюжина», «Степной волк», ZD Awards, Ultra-Music Awards. 17 марта 2014 года Сергей Михалок объявил о роспуске группы, и 31 августа группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива: Brutto и Trubetskoy.