Компанию наказали миллионным штрафом за неподключение домов к газу

Газораспределительная организация в срок не выполнила работы

Фото: Петрозаводск говорит

Двое жителей Карелии – из Петрозаводска и Питкяранты – обратились с жалобами в антимонопольную службу, заявив о том, что компания «Газпром газораспределение Петрозаводск» задерживала подключение их домов к сети газораспределения.

Карельское УФАС установило нарушения при подключении домов граждан к сетям в рамках догазификации, рассказали в ведомстве.

Служба выявила, что компания в установленный срок не выполнила техприсоединение. За это нарушение антимонопольное ведомство оштрафовало газораспределительную организацию более чем на 1 млн рублей и потребовало устранить нарушения.