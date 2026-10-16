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16 октября 2026
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Общество

Компанию наказали миллионным штрафом за неподключение домов к газу

Газораспределительная организация в срок не выполнила работы
труба для газа
Фото: Петрозаводск говорит

Двое жителей Карелии – из Петрозаводска и Питкяранты – обратились с жалобами в антимонопольную службу, заявив о том, что  компания «Газпром газораспределение Петрозаводск» задерживала подключение их домов к сети газораспределения.

Карельское УФАС установило нарушения при подключении домов граждан к сетям в рамках догазификации, рассказали в ведомстве.

Служба выявила, что компания в установленный срок не выполнила техприсоединение. За это нарушение антимонопольное ведомство оштрафовало газораспределительную организацию более чем на 1 млн рублей и потребовало устранить нарушения.

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