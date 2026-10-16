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16 октября 2026
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Общество

Полиция проверит водителей на востоке Карелии

Массовые проверки водителей пройдут в Пудожском районе
дорога
Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Массовые рейды «Контроль трезвости» пройдут в Пудожском районе, предупредила местная полиция. 

Проверки организованы для предотвращения дорожных аварий по вине нетрезвых водителей.

Автоинспекторы проверят дисциплинированность водителей на загородных дорогах, в сельской местности, в дачных поселениях и в местах массового отдыха.

Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. Также не следует садиться за руль с похмелья, добавили в источнике.

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