Полиция проверит водителей на востоке Карелии

Массовые проверки водителей пройдут в Пудожском районе

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Массовые рейды «Контроль трезвости» пройдут в Пудожском районе, предупредила местная полиция.

Проверки организованы для предотвращения дорожных аварий по вине нетрезвых водителей.

Автоинспекторы проверят дисциплинированность водителей на загородных дорогах, в сельской местности, в дачных поселениях и в местах массового отдыха.

Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. Также не следует садиться за руль с похмелья, добавили в источнике.