Полиция проверит водителей на востоке Карелии

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Массовые рейды «Контроль трезвости» пройдут в Пудожском районе, предупредила местная полиция.
Проверки организованы для предотвращения дорожных аварий по вине нетрезвых водителей.
Автоинспекторы проверят дисциплинированность водителей на загородных дорогах, в сельской местности, в дачных поселениях и в местах массового отдыха.
Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. Также не следует садиться за руль с похмелья, добавили в источнике.