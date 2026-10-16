В Петрозаводске установили контейнеры для сбора старых шин

Автолюбители могут принести отработанную резину в три точки, еще одну обещают скоро открыть

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Перед началом сезона смены летней резины на зимнюю в карельской столице озаботились, куда петрозаводчане смогут отнести отслужившие срок колеса.

В мэрии сообщили об открытии нескольких точек по приему авторезины. Они появились в традиционных местах.

Так, старые шины принимают на площадке «Автоспецтранса» на Вытегорском шоссе. Также контейнеры для сбора авторезины поставили вблизи водонапорной башни в районе улицы Шотмана и на площадку на улице Балтийская, 35

В ближайшее время обещают установить еще один контейнер на Древлянке.