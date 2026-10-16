Инвестора туристического проекта наказали за заросшую землю в Карелии

Россельхознадзор через суд наказал фирму за заросшие гектары

фото пресс-службы Россельхознадзора

Инвестора туркомплекса «Усадьба Сомероя» в Сортавальском округе привлекли к административной ответственности за заброшенные гектары земли. Компания ООО «Малиновый лист» в 2023 году получила в аренду без торгов девять участков сельскохозяйственного назначения общей площадью порядка 55 га для реализации инвестиционного проекта.

В 2025 году Россельхознадзор установил, что четыре участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 28 га заросли сорняками, кустами и деревьями, не используются для сельскохозяйственного производства. На участках видны заросшие и обмелевшие канавы и мелиоративные каналы. На одном из участков была проложена полевая дорога.

Арендатору выдали четыре предписания и обязали до 20 июля 2026 года подготовить проект мелиорации нарушенных земельных участков, провести работы по проекту и привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением.

Но предписания никто не исполнил. Россельхознадзор составил протокол и обратился в мировой суд, который назначил четыре штрафа на общую сумму 200 тысяч рублей. Также владельцу участков выдали новые предписания.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о нарушении земельного законодательства в Лахденпохском округе. Суд потребовал снести глэмпинг.