Пропавшего одинокого мужчину нашли по частям рядом с Карелией

Расчлененные останки нашли в Петербурге

Фото: Петрозаводск говорит

В Северной столице накануне нашли фрагменты тела мужчины. Следствие выяснило, кому принадлежат расчлененные останки.

О страшной находке, которую обнаружили в четверг, 15 октября, недалеко от дома № 26 на проспекте Народного Ополчения, пишет канал Ivbg.ru. По данным источника, части тела находились в нескольких полиэтиленовых пакетах, которые были убраны в сумку.

То, что нашли, практически сгнило, поэтому следователям понадобилось время, чтобы определить, чьи это останки. Ряд экспертиз помог провести идентификацию. Как отмечает источник со ссылкой на «Фонтанку», погибшим оказался одинокий мужчина, пропавший в апреле этого года.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и устанавливают причастных к преступлению.